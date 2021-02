Леброн Джеймс устроил перепалку с болельщицей во время матча

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс устроил перепалку со зрительницей во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты Хоукс».

Во время четвертой четверти встречи, прошедшей в Атланте, женщина несколько раз что-то выкрикнула в адрес баскетболиста, после чего между ними началась перепалка. Арбитрам пришлось на некоторое время остановить игру.

После игры зрительница, которую вывели из зала вместе с подругой, объяснила свое поведение.

«Мой муж посещает матчи «Хоукс» около десяти лет. Мы наслаждались игрой, я пила вино и вдруг Леброн сказал что-то моему мужу. Я сказала: «Не смей ругать моего мужа». Он посмотрел на меня и оскорбил», — приводит слова болельщицы Everything Georgia в Twitter.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс разозлен итогами дела об убийстве темнокожей женщины.

Refs stopped the game in Atlanta after Lebron James got into a verbal altercation with two women on the sidelines.



The two women were escorted to the exits afterward.pic.twitter.com/qpk25ODFz6