Умерла призер Олимпийских игр Тамара Рылова

Призер Олимпийских игр в конькобежном спорте на дистанции 1000 м Тамара Рылова умерла в возрасте 89 лет, сообщается на странице комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте».

«Не стало бронзового призера Олимпийских игр по конькобежному спорту Тамары Николаевны Рыловой. Светлая память», — говорится в заявлении.

Рылова взяла бронзу на дистанции 1000 м на Олимпийских играх 1960 года в американском Скво-Вэлли. Также на ее счету одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. За свою спортивную карьеру она установила четыре мировых рекорда.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.