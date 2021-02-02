Бузова рассказала о своем изменившемся отношении к Тарасову

Певица Ольга Бузова рассказала о своем отношении к бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову.

«Я никогда не желала ему зла! Я давно его простила. Просто эта боль долго жила во мне. Его детям я тем более не желала зла. Дети вообще ни при чем», — написала певица в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.



Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. Спустя четыре года они развелись.

Ранее сообщалось, что Тарасов просит 5 млн рублей компенсации за слухи об избиении Бузовой.