Менеджер удалил сообщение о бое Хабиба с Сен-Пьером

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин готовится к поединку с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Говорят, что Хабиб прорабатывает бой с Сен-Пьером. Это правда», — написал Абдель-Азиз в Twitter, однако вскоре он удалил сообщение.

Позднее он опроверг свое заявление.

«Слухи о бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером — полная ложь. Фейковые новости», — написал Абдель-Азиз в соцсети.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил о завершении спортивной карьеры. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов опроверг слова главы UFC Даны Уайта о своем нежелании драться с Сен-Пьером.