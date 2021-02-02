Ловчев поделился мнением о значимости Промеса и Тедеско для «Спартака»
Вадим Балканов
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Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном возвращении нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак». Об этом сообщает «КП».
По его мнению, 29-летний форвард является квалифицированным игроком, способным помочь команде Доменико Тедеско в нынешнем сезоне.
Специалист отметил, что значимость Промеса в «Спартаке» гораздо выше, чем у немецкого тренера, который покинет клуб по окончании чемпионата, и призвал менеджмент клуба объяснить это Тедеско.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт».