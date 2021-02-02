Фигуристка Туктамышева рассказала о своем желании стать дизайнером

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своем желании стать дизайнером. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Что бы я делала, если бы в мире не было фигурного катания? Возможно, нашла бы себя в дизайне. Но точно нашла бы и новый вид спорта, который заставлял бы мое сердце биться чаще.



Самое важное в любом деле – получать от него удовольствие. Бег, йога, бокс, танцы, баскетбола, сноуборд и многое-многое другое в этом практически бесконечном списке», — написала спортсменка.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала пост в память о первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине.