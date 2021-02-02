Плющенко разрешает Трусовой выпускать собак на тренировочный каток

Бронзовая призерка чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова в интервью Olympic Channel рассказала о своих домашних питомцах — чихуахуа Тине и карликовом пуделе Лане.

По ее словам, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко позволяет ей выпускать животных на тренировочный каток и играть вместе с ними.

«Я провожу с Ланой и Тиной много времени. В этом и был компромисс, чтобы заводить маленьких собак. Они часто вместе со мной, часто беру их на тренировки», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала пост в память о первом президенте Российской Федерации Борисе Ельцине.