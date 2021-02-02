Украинский футболист приехал на тренировку пьяным и был отчислен

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.

Отмечается, что для 35-летнего форварда в третий раз прибыл в расположение команды в состоянии алкогольного опьянения. Первый подобный случай произошел в октябре 2020 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Селезнев провел 12 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси во время матча против «Атлетика» оскорбил запасного игрока клуба из Бильбао