Полузащитник «Зенита» Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт»

Полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт». Об этом сообщает Radio Continental AM 590.

По информации источника, клуб из Буэнос-Айреса рассчитывает заполучить хавбека, который выступал там уже с 2013 по 2017 год.

Отмечается, что Дриусси высказывал свое недовольство положением в стане сине-бело-голубых и хотел перебраться в другой клуб.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец сыграл 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима.