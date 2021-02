Защитник «Арсенала» Мустафи перешел в «Шальке»

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи перешел в «Шальке-04». Об этом сообщает пресс-служба гельзенкирхенцев в Twitter.

Немецкий футболист проведет в стане последней команды Бундеслиги остаток текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мустафи провел три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт».

ℹ️ Transfer update II: @MustafiOfficial has joined the Royal Blues from @Arsenal and has signed a contract until the end of this season.



Glück auf and welcome to Schalke, Shkodran! ⚒️#S04