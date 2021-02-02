Украинец Коваленко прокомментировал свой переход в «Аталанту»

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко прокомментировал свой переход в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба бергамасков в YouTube.

По его словам, он очень длительное время ждал перехода в итальянский клуб.

«Я разговаривал с Русланом Малиновским еще задолго до этого, и вообще, как здесь, какие условия, что и как. И он говорил только позитивные вещи о клубе, мне это понравилось», — сказал Коваленко.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» до конца нынешнего сезона арендовал защитника гельзенкирхенского «Шальке-04» Озана Кабака.