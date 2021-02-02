Тренер «Динамо» Крикунов одержал 700-ю победу в КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Twitter.

Напомнми, что 70-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в 1984 году. В 2005 году он привел динамовцев к победе в Суперлиге.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичная команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов вернулся в состав команды.