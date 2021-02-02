Черданцев поделился мнением о Дуде

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о журналисте Юрие Дуде.

По его мнению, одному из самых популярных YouTube-блогеров страны можно задавать вопросы вне рамок.



«Я бы с удовольствием взял интервью у самого Юрия в рамках его программы. Как гость, естественно, тоже бы пошел. Мне было бы интересно.



Другой вопрос — услышал ли бы он в интервью то, что он захотел бы услышать. Любой интервьюер, когда рассчитывает на интервью, понимает, что есть вопросы, на которые его гость не ответит», — сказал Черданцев в интервью «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси во время матча против «Атлетика» оскорбил запасного игрока клуба из Бильбао.