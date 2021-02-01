Канадского лыжника напугали письма российских болельщиков
Андрей Черников
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Канадский лыжник Девон Кершоу признался, что его напугали гневные письма российских болельщиков, которые он получил после того, как раскритиковал Александра Большунова за инцидент на этапе Кубка мира в Лахти, передает Faster Skier.
Напомним, на последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.
Кершоу рассказал, что с ним никогда прежде не происходило ничего подобного. Он считает, что он бы никогда не получил столько писем от болельщиков других сборных.
Ранее Сергей Устюгов высказался о конфликте Большунова с Мяки.