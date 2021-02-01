Соболев спел популярную песню певицы МакSим на командном ужине «Спартака»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболист Александр Соболев спел популярную песню певицы МакSим «Знаешь ли ты» на командном ужине красно-белых.
«Один год в «Спартаке»! Выступление Саши Соболева на командном ужине», — написала пресс-служба «Спартака» в Twitter под роликом, на котором Соболев исполняет песню.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее Глеб Чернов, врач «Спартака», рассказал о состоянии здоровья Соболева.
�� Один год в «Спартаке»! Выступление Саши Соболева на командном ужине �� pic.twitter.com/fpF4OxD16E— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 1, 2021