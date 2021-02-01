«Барселона» задолжала Месси €63 млн

Каталонская «Барселона» имеет серьезные долги перед футболистами, передает Marca.

Отмечается, что сине-гранатовые должны форварду Лионелю Месси €€63 млн. До конца января клуб должен был выплатить аргентинцу €72 млн, но нападающий получил лишь €8,5 млн.



Напомним, 31 января появилась информация о том, что с 2017 по 2021 год Месси заработает в «Барсе» €555 млн.

Ранее сообщалось о том, что Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной».