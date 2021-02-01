В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Соболева

Глеб Чернов, врач московского «Спартака», рассказал о состоянии здоровья игрока команды Александра Соболева, передает сайт красно-белых.

Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенес операцию на колене.

«Сейчас состояние Соболева намного лучше, чем в момент его прихода в «Спартак» год назад. К первым играм после перерыва Саша, как и команда, будет в хорошей форме», — сказал Чернов.



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