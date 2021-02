Хоккеист «Вашингтона» Орлов вернулся в состав команды

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Дмитрий Орлов вернулся в состав команды, передает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Отмечается, что Орлов может сыграть в матче с «Бостоном» который состоится в ночь с 1 на 2 февраля.



Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пока не допущены к тренировкам. Напомним, Орлов, Кузнецов, Самсонов и Александр Овечкин были отстранены на четыре матча из-за нарушения антиковидного протокола. Овечкин уже вернулся на лед.

Ранее сообщалось о том, что «Рейнджерс» хотят разорвать контракт с игроком Тони Деанджело из-за драки с россиянином Александром Георгиевым.

Dmitry Orlov will be in the lineup tonight vs Boston, per Laviolette. He's missed 5 games. Ovechkin will probably see an increase in ice time.



Eller and Schultz remain day to day. Kuznetsov and Samsonov remain on the covid-19 list.