Боец Ян пообщался с бездомным, назвав его именем будущего соперника

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян выложил в Instagram видео, на котором общается с бездомным.

Россиянин обратился к бездомному «Алджа», намекнув на будущего соперника Алджэмейна Стерлинга.

«Черт возьми, Петр шутит? Я знаю, что ты уже удалил это видео, маленькая проныра», — отреагировал Стерлинг.



Ян и Стерлинг проведут бой в ночь с 6 на 7 марта.

Ранее тренер Хабиба Хавьер Мендес назвал единственный вариант возвращения Нурмагомедова.