Лыжник Вальнес недоволен мягким наказанием для Большунова за инцидент в Лахти

Норвежский лыжник Эрик Вальнес выразил недовольство из-за того, что к российскому гонщику Александру Большунову не применили личных санкций после инцидента на этапе Кубка мира в Лахти, передает VG.

Напомним, на финише эстафетной гонки Большунов несколько раз отмахнулся палкой от финна Йонеса Мяки, который подрезал его, после пересечения финишной черты россиянин врезался в финских лыжников. Россия была лишена бронзовой медали.

Стоит отметить, что на «Тур де Ски» Вальнеса оштрафовали на 2500 норвежских крон за то, что он сломал палку об ограждения на глазах у детей.

«Утверждалось, что, когда я сломал эту палку, рядом была семья с детьми, но этого не было. Думаю, драться с соперником, которому только что проиграл финишный спурт, гораздо хуже», — сказал Вальнес.

Ранее Большунов не попал в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира.