Геркус заключил с «Локомотивом» мировое соглашение

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заключил мировое соглашение с «железнодорожниками».

Напомним, в январе 2020 года руководство красно-зеленых подало иск на Геркуса, сумма которого составила 114,6 млн рублей. Позже эта цифра была снижена до 134 млн. В сентябре 2020 года арбитражный суд отказал «Локомотиву» в удовлетворении иска. Позже Геркус потребовал от клуба компенсировать судебные издержки в размере 1,2 млн рублей.

«Недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с «Локомотивом». Все взаимные претензии в прошлом», — написал Геркус в Telegram-канале.

Также Геркус пожелал успеху новому генеральному директору «Локомотива» Владимиру Леонченко.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» рассматривает возможность продажи Федора Смолова.