Россияне выступят в новых комбинезонах на ЧМ по биатлону из-за санкций WADA
Андрей Черников
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Российские биатлонисты выступят в новых комбинезонах на ЧМ по биатлону из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.
На комбинезоны будет нанесен монохромный логотип Союза биатлонистов России (СБР), а также флаг, под которым Россия выступит на турнире.
Соревнования пройдут с 10 по 21 февраля в Поклюке.
Ранее Дмитрий Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на чемпионате Европе.