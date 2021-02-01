Аршавин высказался о возможном трансфере Промеса в «Спартак»

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере Квинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

«Как игрок Промес великолепен, был в чемпионском составе красно-белых. «Спартак» усилится с приобретением этого игрока», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нидерландский хавбек выступал за москвичей с 2014 по 2018 год.



Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак».