Наставник «Сочи» оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов оценил перспективы Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине», передает «Чемпионат.com».

«В «Сочи» он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него», — сказал Федотов.



Напомним, Кокорин выступал за черноморский клуб во второй части сезона-2019/20.

Ранее «Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи Рибери.