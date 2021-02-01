Загитова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала
Андрей Черников
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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от командного турнира, который пройдет в Москве.
«Думаю, что мы будем разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня в команде будет такая атмосфера: все хорошо, сейчас все сделаем, выйдем, откатаем, я вас настрою», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
Напомним, соревнования начнутся пятого февраля.
Ранее Загитова закрыла свою страницу в Instagram.