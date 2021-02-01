«Ливерпуль» ведет переговоры с «Шальке» по трансферу защитника Кабака
Антон Борисов
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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника гельзенкирхенского «Шальке-04» Озана Кабака, сообщает Bild.
По информации издания, в настоящее время клубы ведут переговоры об аренде игрока за €2,5 млн с обязательством последующего выкупа. Общая сумма трансфера должна составить примерно € 30 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кабак принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Марсель» отказался продавать защитника в «Ливерпуль».