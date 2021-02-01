«Ливерпуль» ведет переговоры с «Шальке» по трансферу защитника Кабака

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении защитника гельзенкирхенского «Шальке-04» Озана Кабака, сообщает Bild.

По информации издания, в настоящее время клубы ведут переговоры об аренде игрока за €2,5 млн с обязательством последующего выкупа. Общая сумма трансфера должна составить примерно € 30 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Кабак принял участие в 14 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Марсель» отказался продавать защитника в «Ливерпуль».