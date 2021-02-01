«Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи Рибери

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился на тренировке команды. Видео опубликовано на странице «фиалок» в Twitter.

Российский форвард забил мяч с передачи полузащитника Франка Рибери.

«Фиорентина» объявила о переходе футболиста из московского «Спартака» 27 января. 1 февраля стало известно, что россиянин получил разрешение на работу в Италии.

В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее владелец «Фиорентины» высказался о приобретении Кокорина.