«Фиорентина» показала гол Кокорина с передачи Рибери
Антон Борисов
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отличился на тренировке команды. Видео опубликовано на странице «фиалок» в Twitter.
Российский форвард забил мяч с передачи полузащитника Франка Рибери.
«Фиорентина» объявила о переходе футболиста из московского «Спартака» 27 января. 1 февраля стало известно, что россиянин получил разрешение на работу в Италии.
В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее владелец «Фиорентины» высказался о приобретении Кокорина.
Ribéry ➡️ Kokorin ����⚽️#ForzaViola �� #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021