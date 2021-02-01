«Марсель» отказался продавать защитника в «Ливерпуль»

«Марсель» отказался продавать защитника Дуе Чалету-Цара в «Ливерпуль», сообщает журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

По информации источника, английский клуб предложил за футболиста €23 млн, однако руководство французской команды отклонило запрос.

В нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив два мяча и сделав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп ответил шуткой на вопрос о предстоящем трансфере «Ливерпуля».