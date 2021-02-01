Владелец «Фиорентины» высказался о приобретении Кокорина

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о приобретении нападающего Александра Кокорина.

Итальянский клуб объявил о переходе футболиста из московского «Спартака» 27 января.

«До сих пор видел его только на видео, но я верю спортивному директору клуба», — цитирует Коммиссо La Gazzetta dello Sport.

Летом 2020 года Кокорин перешел в «Спартак». В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил разрешение на работу в Италии.