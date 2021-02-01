Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с клубом, сообщает El Mundo.

В своих сообщениях в Instagram аргентинец критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля, а также выражал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам и уходом из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.

«Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов», — говорится в контракте, условия которого опубликовала испанская газета.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которым за четыре года нападающий получит €555 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обязана заплатить капитану Лионелю Месси почти €39 млн через две недели после истечения его действующего контракта.