В составе «Тамбова» осталось девять футболистов

Девять футболистов осталось в составе «Тамбова», сообщает Sport24.

По информации издания, двое из них — вратари. Остальные игроки забрали свои документы.

Клуб находится на грани банкротства. Общий долг команды оценивается примерно в 360 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее стало известно, когда решится судьба «Тамбова» в РПЛ.