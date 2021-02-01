«Локомотив» рассматривает возможность продажи Смолова
Антон Борисов
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Московский «Локомотив» рассматривает вариант продажи нападающего Федора Смолова летом 2021 года, сообщает Sport24.
Форвард перешел в столичный клуб в 2018 году из «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив три мяча.
Соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хотел выставить игрока на трансфер зимой.