«Локомотив» рассматривает возможность продажи Смолова

Московский «Локомотив» рассматривает вариант продажи нападающего Федора Смолова летом 2021 года, сообщает Sport24.

Форвард перешел в столичный клуб в 2018 году из «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив три мяча.

Соглашение Смолова с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хотел выставить игрока на трансфер зимой.