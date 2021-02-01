Жена Малафеева рассказала о последствиях коронавируса у мужа
Антон Борисов
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Супруга бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о последствиях коронавируса у мужа.
Экс-футболист был госпитализирован 19 января. Спустя восемь дней он был выписан из больницы.
«Вроде миновала эта страшная болезнь, и муж вернулся домой. Но все как в страшном сне. Его мучают безумные бессонницы, я сама вместе с ним не сплю. Понимаю, как ему тяжело, потому что сама была в такой ситуации прошлой весной», — написала Малафеева в Instagram.
Ранее сообщалось, что Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику.