Жена Малафеева рассказала о последствиях коронавируса у мужа

Супруга бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о последствиях коронавируса у мужа.

Экс-футболист был госпитализирован 19 января. Спустя восемь дней он был выписан из больницы.

«Вроде миновала эта страшная болезнь, и муж вернулся домой. Но все как в страшном сне. Его мучают безумные бессонницы, я сама вместе с ним не сплю. Понимаю, как ему тяжело, потому что сама была в такой ситуации прошлой весной», — написала Малафеева в Instagram.

Ранее сообщалось, что Малафеев отправил дочь в реабилитационную клинику.