В МИД Китая рассказали о подготовке к Играм-2022 в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин намерен провести зимние Олимпийские Игры в утвержденные сроки.

«Я хотел бы подчеркнуть: Китай в первую очередь уделил внимание сдерживанию пандемии и восстановлению экономики, создав благоприятные условия для проведения зимней Олимпиады. Мы уверены, что она пройдет блестяще», — заявил дипломат на брифинге.

По словам представителя китайского МИД, страна активно борется с коронавирусной инфекцией.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна намерена провести Олимпийские игры — 2020 летом 2021 года.