Уилл Смит посетил тренировку «Зенита»
Антон Борисов
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Американский актер Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита», сообщается на странице команды в Twitter.
В настоящее время клуб проводит второй зимний сбор в Дубае.
«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с голливудским актером и пригласил его в Дагестан.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит ��#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 1, 2021