Фанаты «Нью-Джерси» назвали российского хоккеиста мусором

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» раскритиковали форварда Никиту Гусева за игру в нынешнем сезоне. Комментарии доступны в Twitter журналиста Тода Корделла.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» (5:3) россиянин не набрал очков, а его падение стало причиной результативной контратаки соперника. Фанаты «дьяволов» остались недовольны игрой нападающего.

«Гусев шокирует. Со стороны он выглядит как мешок с мусором», «Может, Гусев истощен после рождения ребенка и поэтому играет как собачье дерьмо?», «Гусев — бесполезный мусор», — заявили поклонники команды из Ньюарка.

В нынешнем сезоне Гусев принял участие в девяти матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко.

Ранее сообщалось, что передача Гусева помогла «Нью-Джерси» переиграть «Нью-Йорк Айлендерс».