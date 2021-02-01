«Зенит» сыграет со сборными Иордании и Узбекистана на сборе в Дубае

Петербургский «Зенит» определился с соперниками по товарищеским матчам на втором сборе в Дубае.

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, 4 февраля клуб встретится с клубами «Арарарт-Армения» и «Ноа», 9 февраля сыграет с национальной командой Иордании, а через три дня проведет матчи со сборной Узбекистана и армянским «Пюником».

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» Андрей Лунев и Артем Дзюба сдали отрицательные тесты на коронавирус.