В «Спартаке» рассказали о переговорах по переходу Промеса

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о переговорах с амстердамским «Аяксом» по поводу перехода нападающего Квинси Промеса.

«Стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта. Обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами», — цитирует Фетисова Sport24.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде футболиста.