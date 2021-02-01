Устюгов высказался о конфликте Большунова с финским лыжником

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался об инциденте с участием соотечественника Александра Большунова и финна Йони Мяки.

На последней прямой эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Лахти финн подрезал россиянина. В ответ Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение команда россиянина была дисквалифицирована.

По словам Устюгова, он не видел сам инцидент.

«Это спорт, это эмоции, они должны быть до финишной черты, после нее надо все равно как-то… сдерживаться», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница хотела «включить Большунова» после финиша спринта.