Исмаилов может провести бой против Шлеменко в случае победы над Минеевым

Брат и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Исмаилова Рамазан заявил, что в случае победы над Владимиром Минеевым спортсмен может провести поединок против Александра Шлеменко.

«Если бог даст нам победу над Минеевым, мы можем подраться со Шлеменко. Это очень большой и интересный бой, хорошее противостояние. Мы уважаем Александра», — цитирует Исмаилова ТАСС.

В профессиональной карьере Магомед Исмаилов принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед, потерпел два поражения и один бой завершил ничьей.

В активе Шлеменко 59 побед и 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Исмаилов проведет реванш с Минеевым в сентябре.