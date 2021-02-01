«Спартак» договорился с «Аяксом» об аренде Промеса
Московский «Спартак» договорился с амстердамским «Аяксом» о переходе нападающего Квинси Промеса, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игрок перейдет в российский клуб на правах аренды. Красно-белые заплатят нидерландской команде €500 тысяч, в дальнейшем «Спартак» будет иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. Зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы.
Отмечается, что 2 февраля игрок прибудет на сбор московского клуба в Дубай.
Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс поделился мнением о возможном трансфере Промеса.