Глава Ла Лиги отреагировал на скандал вокруг контракта Месси

Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о ситуации с утечкой данных контракта лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Тяжелое финансовое положение «Барсы», как и других крупных клубов — это вина не Месси, а разрушительных последствий коронавируса. Без пандемии доходы, полученные от лучшего игрока в истории, компенсируют эти затраты. Некоторые СМИ несправедливо относятся к этому вопросу», — написал Тебас у себя в Twitter-аккаунте.

Напомним, что 31 января в прессе появилась информация о деталях контракта аргентинца с каталонцами. Испанские СМИ опубликовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит €555 млн.

Ранее Месси и Гризманн помогли «Барселоне» одолеть «Атлетик».