Волосожар рассказала, как сообщила Транькову о беременности

Двукратная олимпийская чемпионка — 2014 в парном катании Татьяна Волосожар рассказала, как сообщила мужу Максиму Транькову о грядущем пополнении в семье.

Напомним, что 27 января победительница Игр в Сочи объявила о своей беременности,

«Это произошло еще в начале октября, накануне дня рождения Макса. Мы планировали малыша, однако не ожидали, что все случится так быстро.

Тест лишь подтвердил догадки. Я вышла к Максу, глупо улыбалась... Думаю, он сразу все понял. Но я на всякий случай официально объявила, что нас ждет пополнение. А то мужчины, догадки и намеки — это все-таки не очень надежное сочетание», — рассказала Волосожар подписчикам у себя в Instagram-аккаунте.

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