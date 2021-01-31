Клопп прокомментировал триумф «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе мерсисайдцев в матче 21-го тура чемпионата Англии над «Вест Хэм Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Отличный поединок! Парни подошли к нему профессионально и полностью контролировали ход встречи... Да, в перерыве мы внесли небольшие коррективы, и это окупилось — во второй половине встречи мы забили три невероятных гола.

Безусловно, «Вест Хэм» — очень хорошая команда. Они недовольны тем, что не добились успеха и проиграли сегодня. Но у них всегда видно правильное отношение к делу», — цитирует немца Би-Би-Си.

Как итог, «Ливерпуль» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче «красные» примут «Брайтон Энд Хоув Альбион».

Ранее «Лестер» уступил «Лидсу» в матче Английской премьер-лиги.