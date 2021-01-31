«Миннесота» переиграла «Колорадо», Капризов отдал голевую передачу

Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в овертайме победил «Колорадо Эвеланш».

Схватка завершилась со счетом 4:3.

К слову, 23-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в этом противостоянии отметился результативной передачей. Всего на его счету уже восемь (2+6) очков при показателе полезности «+5».

НХЛ — регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ

0:1 — Донской (Маккиннон, Ландеског) – 04:33' (5x5);

1:1 — Гринвей (Эрикссон Эк, Хартман) – 16:19' (5x5);

2:1 — Раск (Сперджен, Сутер) – 21:28' (5x5);

2:2 — Макар (Маккиннон, Жирар) – 23:31' (5x5);

2:3 — Саад (Кадри) – 47:09' (5x5);

3:3 — Раск (Капризов) – 52:34' (5x5);

4:3 — Бродин (Гринвей, Эрикссон Эк) – 60:18' (3x3).

Ранее Овечкин вышел на четвертое место по решающим голам в НХЛ.