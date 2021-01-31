В «Баварии» отреагировали на возможный переход Серхио Рамоса

Легендарный голкипер «Баварии», ныне член совета директоров мюнхенцев Оливер Кан порассуждал о возможном переходе защитника «Реала» Серхио Рамоса в стан немецкого гранда.

«Это неправда, но я бы и сам хотел поиграть с Рамосом!» — цитирует Кана Bild.

Стоит отметить, что Рамос играет за «сливочных» с 2005 года. Ранее футболист отклонил предложение мадридцев о новом соглашении, и теперь за звездным защитником пристально следит французский «ПСЖ».

К слову, нынешний контракт Рамоса истекает летом 2021-го.

Ранее сообщалось, что Тедеско может возглавить «Шальке» в случае вылета команды из Бундеслиги.