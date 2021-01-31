Чемпион мира — 2014 возвращается в Бундеслигу

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира близок к переходу в берлинскую «Герту».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио у себя в Twitter-аккаунте, соглашение 33-летнего немца со столичным клубом будет рассчитано на два года. Также на Хедиру претендовал «Эвертон».

Стоит отметить, что футболист играет за туринцев с 2015 года. В текущем сезоне чемпион мира — 2014 не провел ни одного матча в итальянском чемпионате.

Что же касается «Герты», то она в 19 встречах набрала 17 очков и идет лишь 14-й в турнирной таблице Бундеслиги.

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