Чемпион мира — 2014 возвращается в Бундеслигу
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира близок к переходу в берлинскую «Герту».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио у себя в Twitter-аккаунте, соглашение 33-летнего немца со столичным клубом будет рассчитано на два года. Также на Хедиру претендовал «Эвертон».
Стоит отметить, что футболист играет за туринцев с 2015 года. В текущем сезоне чемпион мира — 2014 не провел ни одного матча в итальянском чемпионате.
Что же касается «Герты», то она в 19 встречах набрала 17 очков и идет лишь 14-й в турнирной таблице Бундеслиги.