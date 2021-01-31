Отец Тосуна объяснил отказ сына от перехода в ЦСКА

Отец и агент нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна Шенол объяснил, почему футболист отказался переходить в московский ЦСКА.

31 января стало известно, что игрок продолжит карьеру в стамбульском «Бешикташе». Шенол Тосун заявил, что они договорились с красно-синимо о переходе, однако потом ему позвонил президент турецкой команды Ахмет Нур Шеби и предложил пополнить состав команды.

«Дженк не мог сказать «нет». Он сказал президенту: «Если вы договоритесь с «Эвертоном», я перейду», — цитирует Шенола Ajansspor.

Отец форварда отметил, что переход сына в «Бешикташ» пойдет на пользу спортсмену и его семье.

«Во время пандемии его детям и жене было немного скучно в Великобритании. Если бы он перешел в ЦСКА, то жил бы один в отеле. Но у Дженка есть дом в Турции. Он уже знает команду, многие — его друзья», — добавил Тосун.

В нынешнем сезоне Тосун принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Шеффилд Юнайтед».