Стало известно, когда решится судьба «Тамбова» в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда руководство примет окончательное решение об участии команды в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Собрание было, обсуждали много вопросов. Повторное собрание будет 8 февраля. На нем все точно будет определено», — цитирует Худякова ТАСС.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» близок к банкротству.