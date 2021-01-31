Выступающая в UFC россиянка отказалась от съемок в фильме Гая Ричи

Выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) россиянка Лиана Джоджуа заявила, что отказалась принять участие в съемках фильма британского режиссера Гая Ричи.

«Это правда, было дело. Я не смогла из-за тренировок. Приходится выбирать, что важнее», — написала Лиана в сторис Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

В смешанных единоборствах (MMA) россиянка приняла участие 12 поединках, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения. В последнем бое она проиграла техническим нокаутом американке Миранде Маверик на турнире UFC 254.

Ранее Джоджуа прокомментировала конфликт между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.